Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Mann unter Drogen am Steuer

Werlte (ots)

Am späten Donnerstagabend haben Beamte der Polizei Sögel einen unter Drogen stehenden Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 22-Jährige war gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Hauptstraße in Werlte unterwegs. Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass er unter Drogeneinfluss stand. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

