POL-COE: Dülmen, Viktorstraße, Coesfelder Straße/ Frauen-Duo bei Diebstahl erwischt

Coesfeld (ots)

Zwei polizeibekannte Frauen sind am Mittwoch (27. Februar) in Dülmen vorläufig festgenommen worden. Das Duo hatte am Mittag zunächst in einer Pizzeria die Kaffeekasse von der Verkaufstheke gestohlen. Kurz darauf nahmen sie in einem Imbiss ein Trinkgeld-Sparschwein vom Tresen und steckten es in eine Umhängetasche. Der Inhaber sah das, informierte die Polizei und hielt die Frauen bis zum Eintreffen der Beamten fest.

