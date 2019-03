Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruch in Friseursalon

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zu Donnerstag in einen Friseursalon an der Meppener Straße ein. Die Täter entfernten Teile der Dachkonstruktion und gelangten so in den Aufenthaltsraum des Salons. Wertgegenstände erlangten die Täter nicht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Einschätzungen im vierstelligen Bereich befinden. Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zu der jüngst zurückliegenden Tat Anfang Februar bestehen könnte. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell