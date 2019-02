Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Lingen (ots)

Gestern Nachmittag stahlen bislang unbekannte Täter gegen 16:15 Uhr aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Markt ein hochwertiges E-Bike. Das schwarz-weiße Rad des Herstellers Riese & Müller war dabei mit einem massiven Schloss gesichert. Ein zweites E-Bike wurde durch die Täter aus dem Keller getragen und bereits zum Abtransport bereitgestellt. Der Schaden wird auf über 4000 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

