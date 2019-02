Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Wintergarten durchsucht

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag verschafft sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu dem Wintergarten eines Einfamilienhauses in der Kroppstraße. Neben dem Wintergarten wurde auch ein Gartenhäuschen und ein Auto durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keinerlei Gegenstände entwendet. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell