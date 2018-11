POL-EL: Lingen - Polofahrer gesucht

Lingen (ots) - Am späten Samstagabend ist es auf der Lindenstraße beinahe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 23.30 Uhr war ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen VW Polo in Richtung Schepsdorf unterwegs. Im Kreisverkehr entging dann ein Fußgänger nur knapp einem Zusammenstoß mit dem Auto. Der 48-jährige Mann konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Fahrer stieß anschließend mit seinem Polo noch mehrfach gegen den Bordstein, setzte seine Fahrt dann aber unumwunden fort. Am Fahrzeug konnte das Teilkennzeichen EL-C abgelesen werden. Mehr ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

