POL-EL: Papenburg - Fahrerin eines goldgelben Kleinwagens gesucht

Papenburg (ots) - Am vergangenen Freitag kam es gegen 11:25 Uhr auf dem Deverweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Mann fuhr mit seinem Renault Megane den Deverweg aus Richtung Dechant-Schütte Straße, als ihm ein goldgelber Kleinwagen auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Die unbekannte Fahrerin des Wagens wich zuvor auf die Gegenfahrbahn aus, um an einem stehenden LKW vorbeizufahren. Der Mann aus Westoverledingen musste dem Kleinwagen ausweichen und kollidierte dabei mit einem am Straßenrand abgestellten VW Touran. Der entstandene Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 600 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg sucht nun nach der Fahrerin des Kleinwagens und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell