POL-EL: Meppen - Feuer in Gartenlaube

Meppen (ots) - Am Samstagabend ist es in einer Gartenlaube an der Versener Straße zu einem Brand gekommen. Gegen 21 Uhr hatte dort vermutlich der Akku eines Akkuschraubers im Ladezustand Feuer gefangen. Die Hausbewohner bemerkten die Flammen und konnten sie größtenteils mit eigenen Mitteln löschen. Die Feuerwehr Meppen übernahm kurz danach das vollständige Ablöschen. Die Laube wurde durch den Brand vollständig zerstört. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

