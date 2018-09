POL-EL: Meppen - Mit über drei Promille auf gestohlenem Roller unterwegs

Meppen (ots) - Die Polizei Meppen hat am späten Samstagabend einen sturzbetrunkenen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 39-jährige Litauer war gegen 23.25 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Lingener Straße unterwegs. Zeugen hatten den Roller des Mannes zuvor wiedererkannt. Er wurde vor einigen Tagen in Meppen gestohlen. Der Zeuge hielt den Mann wenig später gemeinsam mit Bekannten an. Sie warteten anschließend auf die Polizei. Die Beamten stellten deutlichen Alkoholeinfluss bei dem Täter fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,39 Promille. Vermutlich ist er außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins. Ob es sich bei dem Roller tatsächlich um das gestohlene Kleinkraftrad handelt, wird aktuell geprüft. Der Mann wird sich nun gleich wegen mehrerer Delikte in einem Strafverfahren verantworten müssen.

