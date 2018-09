POL-EL: Neuenhaus - Rollerfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Neuenhaus (ots) - Am Samstagmittag ist es auf der Straße Langen Diek zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 18-jähriger Neuenhauser schwebt aktuell in Lebensgefahr. Der junge Mann war gegen 12.20 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Wittenkamp unterwegs. An der Kreuzung zum Hardinger Weg missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Neuenhaus fahrenden Opel Meriva. Es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige wurde in den Seitenraum geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus transportiert werden. Der 79-jährige Opelfahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

