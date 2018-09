POL-EL: Engden - Fahrerin nach Unfall leicht verletzt

Engden (ots) - In der Nacht zu Sonntag ist es auf der Goorstiege in Drievorden zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 20-jährige Frau wurde dabei vermutlich leiicht verletzt. Sie war gegen 0.45 Uhr mit ihrem Fiat Punto in Richtung Emsbürenerstraße unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Das Auto schleuderte von der Fahrbahn, überschlug sich und blieb dort auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde augenscheinlich leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell