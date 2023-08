Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Bereits am 31.07.2023 kam es in einem Bus in Richtung Sande zu einer Körperverletzung. Gesucht werden in diesem Zusammenhang zwei weibliche und zwei männliche Personen. Alle vier werden auf ungefähr 16 Jahre geschätzt. Ein Jugendlicher hatte rotgefärbte Haare. Personen, die die Gruppe gegen 14 Uhr an der Bushaltestelle in Friedeburg, Haltestelle an der B436, oder im Bus in Richtung Sande gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell