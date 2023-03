POL-AUR: Norden - Unfallflucht

Norden (ots) - Norden - Auto zerkratzt In der Ufke-Cremer-Straße in Norden kam es zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte zerkratzten auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses einen Mazda Premacy mit einem spitzen Gegenstand. Der Lack des Fahrzeugs wurde an der Fahrerseite beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 15 Uhr. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 04931 9210. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

