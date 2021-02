Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Ermittlungen zu Brand in Supermarkt abgeschlossen

Altkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Aurich - Ermittlungen zu Brand in Supermarkt abgeschlossen

Die Polizei Aurich hat die Ermittlungen zur Ursache für das Feuer, das am Dienstag, 09.02.2021, in einem Supermarkt in Aurich ausgebrochen war, abgeschlossen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln. Die Brandermittler gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Der Brandort wurde am Mittwoch freigegeben. Für die weiteren Untersuchungen ist ein externer Sachverständiger beauftragt worden.

Das Feuer in dem Supermarkt in der Raiffeisenstraße war am vergangenen Dienstag gegen 6 Uhr ausgebrochen und hatte sich im Verlauf auf den gesamten Gebäudekomplex ausgebreitet. Der Markt brannte vollständig aus und es entstand Sachschaden in Millionenhöhe. Personen waren bei dem Brand nicht verletzt worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell