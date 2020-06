Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Geschäftseinbrüche

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Geschäftseinbrüche

In der Nacht zu Dienstag kam es in Esens zu Geschäftseinbrüchen. Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 6.45 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Autowerkstatt in der Bensersieler Straße. Zudem wurde in ein Fachgeschäft in der Theodor-Thomas-Straße eingebrochen. Im gleichen Zeitraum versuchten unbekannte Täter, auch in ein Gebäude in der Marktstraße einzusteigen. Dort blieb es jedoch beim Versuch. Die Polizei Wittmund bittet um sachdienliche Hinweise. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Bereich Bensersieler Straße, Theodor-Thomas-Straße oder Marktstraße wahrgenommen haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell