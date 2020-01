Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Farbschmierereien; Groß Midlum - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Farbschmierereien

Unbekannte haben auf Norderney öffentliche Einrichtungen mit Farbe beschmiert. In der Zeit zwischen Montag, 9.30 Uhr, und Dienstag, 9.30 Uhr, beschädigten die Täter am Kurpark in einem öffentlichen Toilettencontainer die Innenwand und eine Ablage in der Herrentoilette mit einem schwarzen Lackstift. Darüber hinaus wurde in dem genannten Zeitraum das Conversationshaus beschmiert. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Verkehrsgeschehen

Groß Midlum - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist am Dienstagmorgen auf der Emder Landstraße in Groß Midlum von der Polizei angehalten worden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Seat-Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Er stand zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Ein Vortest verlief positiv auf Kokain und THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

