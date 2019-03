Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Körperverletzungen

Am Samstag, gegen 23:20 Uhr, kam es in einer Discothek in Südbrookmerland zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Hierbei wurden mehrere Männer im Alter von 21, 39 und 29 Jahren leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.

In der gleichen Discothek wurde am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, ein 23-jähriger Mann von einem bislang unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Mann erlitt leichte Verletzungen im Gesicht. Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl

Am Samstag, gegen 15:35 Uhr, entwendete ein 31-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Auricher Fußgängerzone mehrere Pullover und flüchtete. Im Nahbereich konnte er samt Diebesgut durch die Polizei angetroffen werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag, gegen 12:50 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann die B 72 in Aurich mit seinem Pkw. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Am Samstag, gegen 13:55 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann die Friesenstraße in Ihlow mit seinem Pkw. Auch er stand unter dem Einfluss von Drogen. Auch hier folgte eine Blutentnahme und ein Untersagen der Weiterfahrt.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund- Häusliche Gewalt Am frühen Samstagabend, den 02.03.2019, kam es in der Schulstraße in Wittmund zu einem Streit zwischen einem 24-jährigen Wittmunder und seiner 33-jährigen Lebensgefährtin. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der deutlich alkoholisierte Mann dann sowohl seiner Freundin, als auch ihrer 13-jährigen Tochter, mit der flachen Hand ins Gesicht. Der Mann zeigte sich auch im Beisein der Beamten weiter aggressiv, so dass er in den Polizeigewahrsam verbracht wurde. Erst dann beruhigte sich die Lage. Weiterhin wurde der 24-Jährige für mehrere Tage aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen. Jetzt muss sich der Wittmunder gleich zweimal wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Verkehrsgeschehen

Friedeburg- Trunkenheit im Straßenverkehr Glück im Unglück hatte ein 31-jähriger, alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Bereich Horsten. Als er mit seinem Fahrzeug am Sonntagmorgen, den 03.03.2019, auf der B 436 in Richtung Friedeburg unterwegs war, übersah er die Linkskurve in der Ortschaft Etzel und kam infolge dessen nach rechts von der Fahrbahn ab. Glücklicherweise blieb der Fahrzeugführer unverletzt und verursachte keinen Fremdschaden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und durch die Hinweise von aufmerksamen Zeugen vor Ort wurde festgestellt, dass der Mann mit knapp 1,3 %o deutlich zu betrunken zum Autofahren war. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gleichzeitig wurden seine Fahrerlaubnis sichergestellt und ihm das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

Westerholt/Nenndorf- Verkehrsunfallflucht geklärt Eine Verkehrsunfallflucht konnte durch Polizeibeamte des PK Wittmund geklärt werden. Am Samstag, den 02.03.2019, wurde dem PK Wittmund ein Verkehrsunfall auf der Nenndorfer Straße in Nenndorf mitgeteilt, nachdem ein 44-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Kleintransporter auf der Fahrbahn befindliche Trümmerteile überfahren und dadurch einen Schaden am Fahrzeug erlitten hatte. Die Spurensuche gestaltete sich für die Beamten einfach, denn unter den Trümmerteilen befand sich auch das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges. Ermittlungen ergaben später, dass es zuvor einen Wildunfall an der genannten Stelle gegeben hatte, welcher aber durch den 65-jährigen Fahrer des Verursacherfahrzeuges aus dem Bereich Hage nicht als solcher wahrgenommen worden war. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seiner Pflicht nachzukommen, diese gegen weitere Gefahren abzusichern. Jetzt erwartet den 65- jährigen Fahrzeugführer ein Strafverfahren.

Norden

Verkehrsgeschehen

Osteel - Nötigung im Straßenverkehr

Am Samstagabend zwischen 18:20 - 18:30 Uhr befährt ein mit mehreren Personen besetzter schwarzer VW Beetle die Brookmerlander Straße von Marienhafe kommend in Richtung Norden. Der Fahrzeugführer zeigt später bei der Polizei Norden an, dass ein nachfolgender PKW zunächst sehr dicht aufgefahren, immer wieder die Lichthupe betätigt, überholt, sich vor ihm gesetzt und dann stark abgebremst hat. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich, mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Loquard - Trunkenheit im Straßenverkehr

Zeugen haben am Samstagnachmittag gegen 14:00 Uhr einen 45-jährigen Hilfsarbeiter aus Leipzig festgehalten, der zuvor alkoholisiert mit seinem Audi A3 in Loquard gefahren sein soll. Beamte der Polizei Norden überprüften den Fahrer und stellten einen erheblichen Alkoholwert fest. Eine Blutprobe wurde durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Hage - Unfall im Kreisverkehr

Beim Verlassen des Kreisverkehrs übersieht eine 55-jährige Autofahrerin aus Hagermarsch am Samstagabend in der Dämmerung einen 15-jährigen Radfahrer, als dieser den Kreisverkehr unbeleuchtet entgegen der vorgeschrieben Fahrtrichtung befährt. Es kommt zum leichten Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leicht am Bein verletzt wurde.

