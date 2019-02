Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Marienhafe - Leergut gestohlen; Norden - Mann randalierte und griff Polizisten an; Norden - Auto beschädigt; Norden - Beifahrerin leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Marienhafe - Leergut gestohlen

Unbekannte haben in Marienhafe Leergut aus dem Leergutlager eines Supermarktes gestohlen. Die Täter verschafften sich bereits am Samstag in der Zeit von 1:50 Uhr bis 2 Uhr Zutritt zum Lager in der Straße Mühlenloog und entwendeten mehrere Bierkisten und Einweg-Pfandflaschen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04934 4129 entgegen.

Norden - Mann randalierte und griff Polizisten an

Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 18:22 Uhr in ein Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße in Norden gerufen. Ein 18-jähriger Mann aus Norden hielt sich dort trotz Hausverbot auf und randalierte. Als die Beamten eintrafen und ihn zur Polizeiwache bringen wollten, versuchte er auf die Beamten einzuschlagen. Verletzt wurde dabei niemand. Der 18-Jährige wurde schließlich in ein Krankenhaus eingewiesen.

Norden - Auto beschädigt

Unbekannte haben in Norden am Mittwoch einen grünen VW Polo beschädigt. Die Täter schlugen in der Zeit von 19:15 Uhr bis 20:50 Uhr die Heckscheibe des Wagens ein. Abgestellt war der Polo vor einem Wohnhaus in der Rheinstraße. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Beifahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Mittwoch eine 37-jährige Frau aus Norden verletzt worden. Ein 53-jähriger Mann aus Norden fuhr mit seinem VW Tiguan gegen 18:10 Uhr auf der Norddeicher Straße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen 50-jährigen Mann, der mit seinem VW Multivan entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Beifahrerin im Multivan leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

