Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Großes Interesse bei Informationsveranstaltung

Aurich/Wittmund (ots)

Aurich - Großes Interesse bei Informationsveranstaltung

Die Informationsveranstaltung der Polizei zum Thema "Einstiegsmöglichkeiten in den Polizeiberuf" war sehr gut besucht. Rund 130 Interessierte kamen am Dienstag um 17 Uhr zur Polizeidienststelle in den Fischteichweg, um sich über die Möglichkeiten, sich mit einem Realschulabschluss oder dem Abitur bei der Polizei zu bewerben, zu informieren. Aufgrund des großen Andrangs musste die Veranstaltung spontan auf zwei Räumlichkeiten aufgeteilt werden. Die Interessierten bekamen einen Einblick in das Bewerbungs- und Auswahlverfahren sowie in die verschiedenen Facetten des Polizeiberufs. Im Anschluss standen dann Polizeibeamte und Auszubildende als Ansprechpartner für Fragen zur Verfügung. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung. Bei allen Fragen zur Bewerbung und zur Ausbildung bei der Polizei steht Frau Hilke Eggen von der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund unter Telefon 04941 606105 zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auch auf der Internetseite www.polizei-studium.de

