POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Apotheke

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Unbekannte sind in Friedeburg in eine Apotheke eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude im Schützenweg. Aus der Apotheke entwendeten sie unter anderem Bargeld. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 18:30 Uhr, bis Mittwoch, 7 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

