Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn - Werkzeug gestohlen; Marienhafe - Einbruch in Wohnung; Norden - Ohne Führerschein unterwegs; Norden - Autofahrerin leicht verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Krummhörn - Werkzeug gestohlen

Unbekannte haben in der Krummhörn Werkzeug gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Holzschuppen in der Peter-Barfs-Straße und entwendeten eine Stichsäge und einen Akkuschrauber. Ereignet hat sich der Vorfall von Dienstag, 21:45 Uhr, bis Mittwoch, 8:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04923 364 entgegen.

Marienhafe - Einbruch in Wohnung

Unbekannte sind in Marienhafe in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 11:30 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, gewaltsam Zutritt zur Wohnung im Speckweg. Ob die Täter etwas entwendet haben ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04934 4129 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Norden - Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei kontrollierte am Dienstag in Norden einen Autofahrer. Der 28-jährige Mann fuhr mit seinem Ford Fiesta gegen 8:45 Uhr auf dem Altendeichsweg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Norden - Autofahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Norden ist am Dienstag eine Frau verletzt worden. Eine 54-jährige Frau aus Norden fuhr mit ihrem Renault Kangoo auf dem Rosenweg und wollte nach links in die Schulstraße fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 55-jährigen Frau aus Norden, die mit ihrem Opel Mokka auf der Schulstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 55-Jährige leicht verletzt wurde.

