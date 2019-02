POL-AUR: Aurich - Unfallflucht; Aurich - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Dienstag zwischen 12 Uhr und 14 Uhr ein schwarzer Audi A3 beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wallinghausener Straße in Aurich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Dienstag zwischen 9:40 Uhr und 19:30 Uhr ein schwarzer Suzuki Alto beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Leerer Landstraße in Aurich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

