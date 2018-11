POL-SO: Lippstadt - Verkehrskontrollen sind nie überflüssig

Lippstadt (ots) - Bei einer gezielten Verkehrskontrolle an der Stirper Straße zeigte sich einmal mehr, dass solche Kontrollen absolut notwendig sind. Auch wenn Autofahrer bei Nachfrage immer wieder selbst sagen, dass die Benutzung des Handys am Steuer gefährlich ist, so ist die Zahl der Verstöße erschreckend. In gerade einmal anderthalb Stunden stellten die Beamten am Donnerstagnachmittag elf Handyverstöße fest. Allein vor dem Hintergrund, dass dies für den Autofahrer 100,- EUR und einen Punkt in Flensburg kostet scheint es viele Fahrer einfach nicht zu interessieren. "Die machen sich einfach keine Gedanken darüber, wie schnell durch eine solche Ablenkung ein schwerer oder sogar tödlicher Unfall passieren kann." weiß Polizeihauptkommissar Lars Engelmeier, von der Lippstädter Wache zu berichten. In den 90 Minuten stellten die Polizisten außerdem sieben Gurtpflichtverstöße, eine Fahrt bei Rotlicht, dreimal falsches Verhalten von Radfahrern sowie fünf sonstige Verkehrsverstöße fest. Auch in Zukunft wird die Polizei immer wieder unangekündigt an verschiedenen Stellen entsprechende Kontrollen durchführen. "Wir wollen, dass Sie sicher ankommen!" (lü)

