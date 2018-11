POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch

Soest (ots) - Am Sonntagmorgen wurde der Einbruch in die Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Gotlandweg festgestellt. Unbekannte Täter hatten zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag, 09:45 Uhr, die Wohnungseingangstür eingetreten um sich so Zutritt zu verschaffen. In der Wohnung wurde jedoch nichts durchwühlt oder entwendet. Die Polizei sucht hier Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

