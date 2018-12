Aurich/Wittmund (ots) - Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Am Freitagabend gegen 22.00 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Innenstadt zu Streitigkeiten. Im Verlaufe dieser Streitigkeit schlug ein derzeit unbekannter Täter einem 45-jährigen Mann mit der Faust gegen den Kopf. Das Opfer erlitt dadurch einen Cut oberhalb des rechten Auges und musste sich zur Behandlung ins Krankenhaus begeben. Während der Sachverhaltsaufnahme zeigte ein weiterer Gast, 54 Jahre alt, den Diebstahl seiner Jacke an. Diese Jacke hatte 30-jähriger Begleiter des Opfers dabei und konnte noch vor Ort zurückgegeben werden. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Diebstahl eingeleitet.

Moordorf - Körperverletzung

Im Rahmen eines kurzen Disputs in einer Gaststätte an der Ekelser Straße wurde ein 53-jähriger Mann am Samstagmorgen um 01.00 Uhr von zwei 23 und 39 Jahre alten Männern bedrängt, wovon einer dem Opfer unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Unmittelbar danach wurden die beiden Täter draußen vor der Tür durch andere unbekannte Personen geschlagen. Die drei leicht verletzten Beteiligten standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Es wurden zwei Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Wallinghausen - Fahrraddieb gestellt

Freitagmittag sah ein 14-jähriger Schüler vom Schulbus aus, wie eine fremde Person mit seinem an einer Bushaltestelle unverschlossen abgestellten Fahrrad an der Wallinghausener Straße unterwegs war. Im Rahmen einer umgehenden Suche durch den Geschädigten wurde das Rad samt 66-jährigem Täter an einem Verbrauchermakt in Wallinghausen festgestellt. Die Polizei wurde hinzugerufen, die nach Feststellung des Sachverhalts ein Strafverfahren wegen Diebstahl gegen den älteren Mann einleitete.

Verkehrsgeschehen

Extum - Unfallflucht

Freitagvormittag in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug auf dem Heuweg in Richtung Westerende gegen einen an der Straße geparkten dunklen Pkw Audi A 3 und verursachte dadurch an der Fahrerseite einen nicht unerheblichen Sachschaden. Der Verursacher kümmerte sich jedoch nicht um eine Schadensregulierung und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Hinweise zum Unfall bzw. zum Verursacherfahrzeug nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr.04941/606215 entgegen.

Ostgroßefehn - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Verlaatsweg wurde am Donnerstagmorgen zwischen 08.30 und 09.00 Uhr ein geparkter dunkelgrauer Opel Astra von einem anderen unbekannten Fahrzeug touchiert und dadurch hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Wiesmoor unter der Tel.-Nr. 04944/9169110.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Polizeibeamte bei Widerstand nach Ruhestörung verletzt

Ein polizeibekannter Norder verletzte in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Polizeibeamte leicht. Die Polizeibeamten waren in der Wohnung der Person eingesetzt, da dieser zum wiederholten Male seine Nachbarn durch überlaute Musik in der Nachtruhe störte. Im Verlauf der Maßnahme schubste der 21-jährige einen 39 Jahre alten Polizeibeamten ohne Vorwarnung und trat ihm anschließend gegen die Brust. Gegen die darauffolgenden Ingewahrsamnahme wehrte er sich und verletzte einen 22 Jahre alten Polizeibeamten leicht an der Hand. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Mutter schlägt Sohn

Eine polizeibekannte Großheiderin schubste und schlug in der Nacht von Freitag auf Samstag ihren 10-jährigen Sohn. Der verängstigte Junge konnte selbstständig den Notruf absetzen und wurde von der Polizei in die Obhut des Jugendamtes übergeben. Gegen die Mutter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Wiederholungstäterin Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zum wiederholten Male wurde eine 42-jährige Norderin beim Führen eines Kraftfahrzeugs angetroffen. Die Frau ist bereits seit Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis, führt jedoch dennoch regelmäßig unterschiedliche Fahrzeuge. Im aktuellen Fall versuchte sie zudem, die kontrollierenden Beamten mit dem Führerschein einer anderen Person über ihre wahre Identität hinwegzutäuschen. Gegen sie werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Mann beschädigt Zaun an unbekannter Örtlichkeit

Bereits am Donnerstagabend verirrte sich in ein älterer Norder Bürger im Bereich der Pasewalker Straße. In einer noch nicht bekannten Sackgasse musste er mit seinem PKW wenden und verhakte sich dabei mit der Anhängerkupplung in einem Zaun, den er darauffolgend beschädigte. Die Anwohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zuhause. Der Mann meldete den Vorfall der Polizei, jedoch ohne sich die genaue Örtlichkeit zu merken. Die Geschädigten oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931-9210 zu melden.

Sonstiges

Brand im Einfamilienhaus

Am Freitagabend kam es in der Oberwohnung eines Hauses in Hage zu einem Brand. Die Bewohnerin konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte von Zeugen aus dem Haus gerettet werden. Die Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchvergiftung, die Wohnung wurde stark beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen.

Brand eines PKW

Vor einem Fitnessstudio in Norden kam es am Freitagabend zu einem PKW-Brand. Das dort abgestellte Fahrzeug geriet aus bislang unbekannter Ursache im Bereich des Motorraums in Brand. Obwohl das Feuer schnell entdeckt wurde und Mitarbeiter eines naheliegenden Geschäftes schnell eingriffen, konnte ein größerer Schaden am Fahrzeug nicht verhindert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931-9210 zu melden.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Diebstahl / Esens

Am Freitag, gg. 22.25 Uhr, wurde in Esens in der Straße Vor dem Drostentor aus einem Auslieferungsfahrzeug eine schwarze Transportbox mit Pizzen entwendet. Wer Hinweise hierzu geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Wittmund unter 04462/9110.

Gefährliche Körperverletzung / Blomberg

Am Samstagmorgen, gg. 05.00 Uhr, beschädigten mehrere Personen in Blomberg eine Hauseingangstür. Als der 25-jährige Bewohner die Tür öffnete wurde dieser von einem der Verursacher mit einem Metallschild ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person / Friedeburg

Am Freitagvormittag fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Pkw in Friedeburg in der Straße Am Dorfplatz. Im Einmündungsbereich zur B 436 übersieht er die bevorrechtigte 77-jährige Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß kommt diese zu Fall und verletzt sich leicht.

