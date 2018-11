POL-AUR: Friedeburg - Einbruch in Werkstatt; Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus; Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Werkstatt

Unbekannte sind in eine Werkstatt in Friedeburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu der Werkstatt im Haarweg und stahlen diverse Elektrowerkzeuge. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 10 Uhr. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04465 290 entgegen.

Friedeburg - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Friedeburg eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Straße Strooter Kampen und stahlen nach ersten Erkenntnissen Schmuck. Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 14:30 Uhr und 19:20 Uhr. Es entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04462 9110 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Montag zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr ein silberner Opel Vivaro beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Kirchstraße in Wittmund. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen Audi A4, älteren Baujahrs. Hinweise hierzu nimmt die Polizei unter Telefon 04662 9110 entgegen.

