POL-AUR: Norderney - Polizist verletzt; Norden - Unfallflucht; Krummhörn - Mülltonnen brannten

Altkreis Norden (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Polizist verletzt

Die Polizei wurde am Dienstag gegen 2 Uhr in ein Lokal in der Moltkestraße auf der Insel Norderney gerufen. Dort war ein 29-jähriger Norderneyer mit anderen Gästen in Streit geraten. Der 29-Jährige sollte schließlich in Gewahrsam genommen werden. Dabei setzte er sich jedoch zur Wehr und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Außerdem beschädigte er die Scheibe des Streifenwagens. Der Ingewahrsamnahme konnte er sich dadurch allerdings nicht entziehen. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Dienstag zwischen 8:05 Uhr und 8:30 Uhr ein silberner VW Touran beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Geschäftshauses in der Osterstraße in Norden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Sonstiges Geschehen

Krummhörn - Mülltonnen brannten

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Montag gegen 18:50 Uhr in der Krummhörn Mülltonnen in Brand. Die Mülltonnen befanden sich hinter einem Gastronomiebetrieb in der Sielstraße. Durch das Feuer wurde auch ein Fenster des Betriebs beschädigt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04931 9210 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Andre Behrends

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell