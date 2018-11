Altkreis Aurich (ots) - Aurich - Radfahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Aurich wurde am Montag eine Radfahrerin leicht verletzt. Ein 53-jähriger Mann aus Aurich fuhr gegen 12:40 Uhr mit seinem Seat MII auf dem Ligusterweg und wollte in den Hoheberger Weg abbiegen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen eine von links kommende 54-jährige Radfahrerin. Die Frau aus Aurich wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Wiesmoor - Auto landete im Kanal

Ein 61-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall in Großefehn am Montag leicht verletzt worden. Der Mann aus Großefehn fuhr gegen 13:50 Uhr mit seinem Hyundai Atos auf der Süderwieke Süd. Dort kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Kanal. Hierbei wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Ihlow - Unfallflucht

Beim Ein- oder Ausparken wurde am Montag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr ein schwarzer Mitsubishi Space Star beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Abgestellt war der Wagen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im 2. Kompanieweg in Ihlow. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04941 606215 entgegen.

Sonstiges Geschehen

Georgsheil - Kontrollen durchgeführt

Die Polizei hat gemeinsam mit dem Zoll in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich einer Diskothek in der Gewerbestraße in Südbrookmerland Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 22 Uhr bis 2 Uhr wurden dabei insgesamt drei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Eine Fahranfängerin stand unter dem Einfluss von Alkohol (0,22 Promille) und in 16 Fällen stellten die Beamten weitere Verstöße, wie beispielsweise fehlende Ausrüstungsgegenstände fest. Drei Autofahrer durften die Fahrt nicht weiter fortsetzen, da das Fahrzeug nicht verkehrssicher war.

