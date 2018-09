POL-AUR: Norden - Unfallverursacherin fährt davon; Norden - Auto beschädigt; Lütetsburg - Auto beschädigt

Altkreis Norden (ots) - Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallverursacherin fährt davon

In Norden wurde eine Frau von Zeugen dabei beobachtet, wie sie mit einem VW Multivan am Dienstag gegen 9:25 Uhr in der Westerstraße beim Ausparken gegen einen VW Golf fuhr. Danach wollte sie sich vom Unfallort entfernen, wurde aber von den Zeugen angesprochen. Die Frau aus dem Landkreis Wittmund zeigte sich uneinsichtig und fuhr davon. Anhand des Kennzeichens konnte sie von der Polizei ermittelt und gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet werden.

Norden - Auto beschädigt

In Norden wurde ein Fiat Wohnmobil beschädigt. Das Fahrzeug war im Dörper Weg geparkt. Ein Unbekannter fuhr beim Ein- oder Ausparken seines Wagend dagegen. So entstand Sachschaden im Schätzungsweise unteren vierstelligen Bereich. Ereignet hat sich der Unfall zwischen Freitag, 24. August, 20 Uhr, und Samstag, 25. August, 9 Uhr. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Lütetsburg - Auto beschädigt

In Lütetsburg wurde am Dienstag ein grüner Mitsubishi beschädigt. Er war im II. Moorroeger Weg abgestellt. Ein Unbekannter fuhr mit seinem Wagen mutmaßlich beim Rangieren vorne gegen das Auto. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Ereignet hat sich der Unfall zwischen 15:45 Uhr und 16:45 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

