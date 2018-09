POL-AUR: Aurich - Mann bei Diebstahl beobachtet; Südbrookmerland - Räder von Auto gestohlen; Aurich - Handtasche gestohlen; Aurich - Auto durchsucht; Aurich - Lebensmittel aus Hofladen zerstört

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mann bei Diebstahl beobachtet

In Aurich wurde am Dienstag gegen 19 Uhr ein Mann dabei beobachtet, wie er in einem Baumarkt Werkzeug an sich nahm und die Kasse passierte, ohne dieses zu bezahlen. Als er darauf angesprochen wurde, lief er zunächst davon. Ein 39 Jahre alter Zeuge wollte ihn aufhalten und wurde in einen körperlichen Schlagabtausch verwickelt. Bei der Überprüfung der Personalien stellte die Polizei zudem fest, dass gegen den 19-jährigen Auricher ein Haftbefehl vorlag.

Südbrookmerland - Räder von Auto gestohlen

Unbekannte haben von einem Gelände in der Gewerbestraße in Südbrookmerland Räder von einem Auto abmontiert und gestohlen. Der Wagen war auf einem umzäunten Betriebsgelände eines Landmaschinenhandels abgestellt. Ereignet hat sich die Tat zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04942 1337.

Aurich - Handtasche gestohlen

Einer Auricherin wurde am Mittwochen zwischen 8:35 Uhr und 8:40 Uhr die Handtasche entwendet. Sie hatte diese in einem Fahrradkorb deponiert. Als das Rad kurz unbeaufsichtigt war, stahlen Unbekannte die Handtasche. Abgestellt war das Fahrrad am Georgswall in Höhe eines Kindergartens. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Auto durchsucht

Einen grauen VW Golf haben Unbekannte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 18:15 Uhr, geöffnet und durchsucht. Abgestellt war er im Dannenkamp. Diebesgut nahmen die Täter nicht mit. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Lebensmittel aus Hofladen zerstört

In Wiesens haben Unbekannte Eier und Kürbisse aus einem Hofladen genommen und diese dann auf der Zufahrt zum Hofladen im Moorackerweg auf den Boden geschmissen. Weitere Lebensmittelreste fanden sich auf der Straße. Zudem entwendeten die Täter ein Glas Marmelade. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Antje Heilmann

Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell