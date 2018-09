POL-AUR: Ihlow - Versucht, Lieferwagen aufzubrechen; Riepe - Gegen Auto gefahren und geflohen

Altkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Versucht, Lieferwagen aufzubrechen

In Ihlow haben Unbekannte versucht, die Tür eines Lieferwagens gewaltsam zu öffnen. Dabei beschädigten sie den Türgriff. Der VW Crafter war Im Hammrich geparkt. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6:30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Riepe - Gegen Auto gefahren und geflohen

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag zwischen 7 Uhr und 9 Uhr ereignet hat. Einer Streife der Polizei war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Riepe, Friesenstraße, ein stark beschädigter schwarzer Renault Twingo aufgefallen. Ermittlungen ergaben, dass die Fahrerin den Wagen am Morgen dort unversehrt abgestellt hatte. Die Beschädigungen und Spuren weisen darauf hin, dass ein anders Auto dagegen fuhr. Unter anderem ist die Heckscheibe gesprungen und die Heckschürze teilweise abgerissen. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schades zu kümmern. Die Polizei bittet ihn und Zeugen sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

