Altkreis Norden (ots) - Hinte - Betonmischer entwendet: Von einer Baustelle in Hinte, Moorweg, entwendeten unbekannte Täter einen Betonmischer der Marke Atika, Farbe orange. Die Tat ereignete sich zwischen dem 03.08.2018 und 09.09.2018 bei einer ehemaligen Fleischerei. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norden - Unfallflucht, Zeugen gesucht: Bereits am Vormittag des 01.09. kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Glückauf in Norden zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ein dort abgestellter grauer Pkw der Marke Opel beschädigt. An dem Pkw entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Norden unter 04931/9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Parkplatzunfall: Auf dem Parkplatz einer Praxis in Norden, Westerstraße, kam es am Montag zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 09.45 Uhr und 11.15 Uhr stand dort ein blauer Opel Zafira geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war vermutlich bei einem Parkmanöver gegen den Opel gefahren und hatte diesen beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden, 04931/9210, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Jörg Mau

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell