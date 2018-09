POL-AUR: Aurich - Kleinbus beschädigt; Aurich/Ihlow - Kleinkrafträder kontrolliert

Altkreis Aurich (ots) - Verkehrsgeschehen

Aurich - Kleinbus beschädigt

Ein weißer Kleinbus (Mercedes) wurde am Dienstag zwischen 15 Uhr und 17:25 Uhr in der Straße Am Ellernfeld in Aurich beschädigt. Er war auf dem Parkstreifen abgestellt. Unbekannte verursachten einen Schaden an der Beifahrerseite. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich/Ihlow - Kleinkrafträder kontrolliert

Die Polizei hat am Dienstag allgemeine Verkehrskontrollen vorgenommen. In Ihlow überprüften die Beamten gegen 17:20 Uhr eine 16-Jährige, die in der Auricher Straße mit etwa 50 km/h auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. Sie war jedoch nur im Besitz einer Prüfbescheinigung, so dass ihr die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel an einen Erziehungsberechtigten übergeben wurde. Gegen 19:10 Uhr kontrollierten die Beamten den 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades in der Leerer Landstraße. Gegen 19:10 Uhr stellten sie fest, dass der Jugendliche aus Südbrookmerland, der rund 50 km/h schnell war, ebenfalls nur im Besitz einer Prüfbescheinigung ist. Zuvor war er den Beamten durch eine verkehrsgefährdende Fahrweise aufgefallen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Schlüssel an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

