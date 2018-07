POL-AUR: Esens - Kennzeichen entwendet; Stedesdorf - Radfahrer stürzt; Esens - Unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und Versicherung

Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen

Esens - Kennzeichen entwendet

In Esens wurden Kennzeichen entwendet. Sie lauten WTM CT 91. Angebracht waren sie an einem VW Polo, der auf einem Gelände in der Bahnhofstraße abgestellt war. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Dienstag, 11 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Stedesdorf - Radfahrer stürzt

Ein 70 Jahre alter Mann wurde am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen fuhr mit einem Fahrrad den Hohen Weg in Stedesdorf entlang und beabsichtigte, die L 10 zu überqueren. Aufgrund des Verkehrsaufkommens musste er an der Einmündung anhalten. Dabei stürzte der 70-Jährige und wurde leicht verletzt. Ein anderer Verkehrsteilnehmer war an dem Geschehen nicht beteiligt.

Esens - Unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein und Versicherung

Die Polizei hat am Dienstag gegen 23:57 Uhr den Fahrer eines Volvo in der Siebet-Attena-Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 50 Jahre alte Fahrer aus Wittmund unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Vortest fiel positiv auf THC aus. Darüber hinaus ist der Wittmunder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Für das Auto bestand keine gültige Haftpflichtversicherung mehr. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Autoschlüssel sichergestellt.

Friedeburg - Falsche Kennzeichen und kein Führerschein

Die Polizei hat am Dienstag Verkehrsteilnehmer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in Friedeburg unterzogen. Unter anderem im Auricher Weg kontrollierten die Beamten gegen 18:33 Uhr einen BMW. Dabei stellten sie fest, dass der 51 Jahre alte Fahrer aus Werdum keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem waren die Kennzeichen für ein anderes Auto ausgegeben. Die Kennzeichen und der Autoschlüssel wurden sichergestellt.

