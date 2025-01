Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250108-1: Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall in Haus

Elsdorf (ots)

Einbrecher zerrten Bewohnerin in Keller und entwendeten Wertsachen

Mit Lichtbildern fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis derzeit nach zwei Unbekannten, die in der Nacht zu Freitag (30. August) in ein Haus in Elsdorf eingebrochen sein und die Bewohnerin überfallen haben sollen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Einer der Täter soll etwa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er habe eine rote Sturmhaube, ein graues T-Shirt mit einer weiß-rosa Blume auf dem Rücken, eine schwarze Trainingshose mit vier weißen Streifen, Turnschuhe sowie grau-schwarze Handschuhe getragen haben. Sein Komplize sei kleiner und dick gewesen. Er soll mit einer schwarzen Kappe, einer roten Sturmhaube, einem dunkelgrauen Trainingsanzug aus einem festen Stoff, Turnschuhen sowie Handschuhen bekleidet gewesen sein.

Lichtbilder der Männer sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/154699 Hinweise zu dem Tatverdächtigen nehmen die zuständigen Ermittler des Kriminalkommissariats 13 unter der Rufnummer 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen beabsichtigte die Geschädigte gegen 23.30 Uhr Fenster in ihrem Haus im Bereich zwischen der Amselstraße, Frauenstraße und Karolingerstraße zu öffnen. Plötzlich habe sie eine Person von hinten gegriffen und in den Keller gezerrt. Dort sollen die Unbekannten sie zu Boden gebracht und getreten haben. Anschließend sollen die Täter Schmuck in eine Tasche mit Krokodilmuster geräumt haben. Gegen 3 Uhr sei die Geschädigte aus dem Haus zu ihren Nachbarn gelaufen.

Alarmierte Polizisten fahndeten umgehend nach den Tätern. Weitere Beamte umstellten und das Gebäude nach den Tätern abgesucht. Danach nahmen sie den Sachverhalt auf. Kriminalpolizisten sicherten die Spuren am Tatort. Rettungskräfte brachten die Geschädigte in ein Krankenhaus. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell