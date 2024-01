Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240116-4: Unbekannte entwendeten Inhalt eines Automaten - Zeugensuche

Frechen (ots)

Zigaretten und Bargeld gestohlen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem oder mehreren Unbekannten, die am Montagmorgen (15. Januar) einen Zigarettenautomaten in Bergheim aufgebrochen haben. Laut ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter Bargeld und Zigaretten. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02271 81 0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei den Aufbruch des Automaten an der Windmühlenstraße gegen 9.15 Uhr. Die Beamten sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

