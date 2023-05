Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230511-4: Drei Personen bei Verkehrsunfall mit Bus leicht verletzt

Kerpen (ots)

Rettungskräfte brachten Autofahrerin ins Krankenhaus

In Kerpen sind am Donnerstagmorgen (11. Mai) drei Personen (17, 32, 48) bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 32-Jährige in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war die 48-Jährige gegen 7.30 Uhr mit einem Linienbus auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Hahnenstraße unterwegs. Zeitgleich sei die Fahrerin (32) eines Fords aus einer Parkbucht nach links auf die Fahrbahn der Kölner Straße gefahren. Dabei stieß sie gegen die rechte Seite des Busses. Die Fahrerinnen sowie ein Schüler, der sich im Bus befand, zogen sich leichte Verletzungen zu. Durch die Energie des Aufpralls wurde der Fiesta gegen ein Verkehrsschild geschoben und beschädigte dieses.

Alarmierte Polizisten nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

