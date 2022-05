Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220513-1: Polizei fahndet nach Fahrer eines dunklen Autos

Brühl (ots)

Radfahrer stürzte bei Gefahrenbremsung - leicht verletzt

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach einem derzeit noch unbekannten Fahrer eines dunklen Autos. Dem Mann wird vorgeworfen, am Donnerstagvormittag (12. Mai) in Brühl-Heide an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen zu sein. Ohne anzuhalten soll der Gesuchte seine Fahrt fortgesetzt haben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Nach derzeitigem Sachstand war ein Radfahrer (26) gegen 11.15 Uhr auf dem Radweg der Luxemburger Straße (B 265) in Richtung Liblar unterwegs. Aus dem Bleibtreuseeweg soll der dunkle Wagen auf die Luxemburger Straße gefahren sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der 26-Jährige sein Fahrrad stark abgebremst. Dabei soll er die Kontrolle über sein Rad verloren haben und gestürzt sein.

Der am Unfall beteiligte Autofahrer und weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich zwecks Sachverhaltsklärung bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats zu melden. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell