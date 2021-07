Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz: Diebe überrascht; Bispingen: Autofahrer mit 1,35 Promille; Düshorn: Pkw beim Einbiegen übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 15.07.2021 Nr. 1

14.07 / Diebe überrascht

Buchholz: Zwei Unbekannte wurden in der Nacht zu Mittwoch von dem Bewohner eines Hauses an der Schwarmstedter Straße überrascht, als sie die Außenlampe der Haustür demontierten. Zuvor hatten sie sich über zwei angrenzende Grundstücke Zugang zum Grundstück verschafft. Die Täter flüchteten unerkannt. Der Schaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

14.07 / Autofahrer mit 1,35 Promille

Bispingen: Weil er mit stark überhöhter Geschwindigkeit die K2 von Soltau in Richtung Bispingen befuhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 59jährigen Autofahrer am Mittwochabend, gegen 22.55 Uhr im Bereich Timmerloh. Der Mann gab an, Alkohol getrunken zu haben und führte einen Test durch. Das Ergebnis lautete 1,35 Promille. Eine Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

14.07 / Pkw beim Einbiegen übersehen

Düshorn: Ein 77jähriger Autofahrer aus Grethem übersah am Mittwoch, gegen 12.13 Uhr beim Einbiegen in den Kreuzungsbereich der K148/L163 einen vorfahrtsberechtigten VW Polo, der von einer 24jährigen Walsroderin gefahren wurde. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell