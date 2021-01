Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210126-3: Falscher Bankmitarbeiter erlangte Bargeld - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein falscher Bankmitarbeiter meldete sich am Montag (25. Januar) bei einem 64-jährigen Hürther und erlangte von ihm unter falschem Vorwand Zugang zu seinem Bankkonto. Gegen 19:00 Uhr rief den 64-Jährigen ein unbekannter Mann an. Dieser gab vor, ein Mitarbeiter seiner Hausbank zu sein und eine ungewöhnliche Kontobewegung festgestellt zu haben. Laut Angaben des Betrügers sei ein vierstelliger Betrag von dem Konto des 64-Jährigen abgebucht worden und er könne das Geld zurückbuchen, wenn der Senior ihm eine TAN-Nummer über seinen TAN-Generator übermitteln würde. Der 64-Jährige ließ sich darauf ein, weil ihm versichert wurde, dass sich seine Sachbearbeiterin, deren Namen der unbekannte Tatverdächtige kannte, bei ihm melden würde. Nach dem Anruf überprüfte der 64-Jährige seinen Kontostand und stellte eine Abbuchung über den vierstelligen Betrag fest. Er kontaktierte daraufhin die Online-Hilfe der Bank und sperrte seine Karten.

Die Polizei rät, geben Sie keine persönlichen Daten oder Informationen zu Bank- oder Kontodaten heraus. Kein Mitarbeiter eines Kreditinstituts verlangt von Ihnen die Herausgabe einer TAN-Nummer. Sollte Sie ein solcher Anruf erreichen, sehen Sie eigenständig im Online-Banking-Portal nach, ob eine Abbuchung stattgefunden hat oder wenden Sie sich an die Service-Hotline Ihrer Bank. Legen Sie in jedem Fall auf und rufen Sie, die Ihnen bekannte Rufnummer Ihres Kreditinstitutes an. Sollte es zu einem betrügerischen Anruf gekommen sein, wenden Sie sich bitte an die Polizei und erstatten eine Anzeige. (akl)

