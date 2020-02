POL-REK: 200225-3: Kehrseiten der Karnevalssession - Rhein-Erft-Kreis

Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

Die Polizei unterstützte Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die von einer Gruppe massiv bedrängt wurden.

Am Samstag (22. Februar) um 17:20 Uhr leistete ein Randalierer in Elsdorf auf der Gladbacher Straße Widerstand gegen Polizeibeamte. Er trat und schlug um sich, in dessen Folge er zwei Beamte leicht verletzte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

In Bergheim stieß ein mit 1,3 Promille alkoholisierter Karnevalist (38) am Sonntag (23. Februar) um 00:00 Uhr eine Rettungssanitäterin (33) zu Boden, die einer am Boden liegenden Frau half. Sie blieb unverletzt. Polizisten nahmen den Mann mit zu einer Polizeidienststelle, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei.

Am Montag (24. Februar) eilten Polizeibeamte um 01:15 Uhr nach Bedburg in die Arnold-Freund-Straße. Dort hielt sich eine Gruppe von circa 40 Personen auf der Straße vor einem Imbiss auf und störte massiv die Nachtruhe. Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Bedburg erteilten Platzverweise, welchen nicht nachgekommen wurde. Ein Mann (18) bespuckte und beleidigte einen der Mitarbeiter (24), woraufhin sie die Personengruppe einkreiste. Hinzugerufene Polizeibeamte setzten Pfefferspray ein, um die Störer auf Distanz zu halten. Die Ansammlung konnte schließlich durch das Auftreten weiterer Beamter aufgelöst werden. Dazu setzten die Beamten einfache körperliche Gewalt bei der Durchsetzung von Platzverweisen ein. Ein Störer musste in Gewahrsam genommen werden. Auf Seiten der Polizei und des Ordnungsamtes wurde niemand verletzt. (bm)

