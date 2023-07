DIE ZEIT: Mehrheit der Deutschen hat Sorge, ein Freibad zu besuchen

Hamburg (ots) - Der Schauspieler Kevin Spacey, 63, erwartet nach seinem baldigen Prozess in London ein Comeback. "Sobald ich in London freigesprochen werde, werden mir bestimmte Leute wieder Rollen anbieten. Noch in derselben Minute!", sagt Spacey in der aktuellen Ausgabe des ZEITmagazins. Heute allerdings fürchteten viele Menschen, "dass sie gecancelt werden", wenn sie ihn unterstützten. Der zweifache ...

