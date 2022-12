Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) e.V.

BaFin-Präsident Mark Branson zu Gast beim vdp-Jahresempfang

Berlin (ots)

BaFin-Präsident Mark Branson: "Die aktuelle Phase ist komplex, risikobehaftet, dynamisch - Banken sollten vorsichtig handeln und ihre Resilienz bewahren"

vdp-Präsident Dr. Georg Reutter: "Nicht sachgerechte Regulierung belastet die Realwirtschaft"

Am Donnerstagabend begrüßte der Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp) rund 250 Gäste in Berlin zu seinem Jahresempfang 2022. Eingeladen waren u. a. Vertreter:innen aus dem Deutschen Bundestag, den Ministerien, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), der Bundesbank sowie den vdp-Mitgliedsinstituten. Die Keynote hielt BaFin-Präsident Mark Branson.

In seiner Begrüßungsrede ging vdp-Präsident Dr. Georg Reutter auf die zahlreichen Belastungsfaktoren ein, die derzeit auf die Wirtschaft wirken und die auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland auf eine Probe stellen. Dazu gehöre auch die herausfordernde Situation auf dem hiesigen Wohnungsmarkt, die von hoher gesellschaftspolitischer Brisanz sei. Eine nicht sachgerechte Regulierung belaste die Realwirtschaft und habe auch gesellschaftspolitische Auswirkungen:

"Wir benötigen Regulierungsrahmen, der die Kreditvergabe ermöglicht"

"Deutschland braucht jede neu geschaffene Wohnung. Eine Regulierung, die die Kreditvergabe verknappt und verteuert, passt nicht dazu", begründete Dr. Reutter seine Kritik an den am 1. Februar 2023 wirksam werdenden Kapitalpuffern. "Was wir benötigen, ist generell ein Regulierungsrahmen, der robust ist, es uns aber zugleich ermöglicht, unserer Kernaufgabe - der Kreditvergabe - gerecht zu werden."

Die Situation am deutschen Immobilienmarkt werde 2023 sicherlich noch mehr als in diesem Jahr die Aufmerksamkeit aller Marktakteure erfordern, so Dr. Reutter. Er verwies dabei u. a. auf die Preise für Wohnimmobilien, die - nach einem zwölfjährigen Anstieg - im dritten Quartal dieses Jahres erstmals wieder einen leichten Preisrückgang verzeichnet hatten. "Die goldene Periode am Immobilienmarkt ist wohl vorerst beendet." Von einem Preiseinbruch sei aber nicht auszugehen. Denn der deutsche Immobilienmarkt sei insgesamt robust, die Finanzierungspraxis der Kreditinstitute gewohnt solide.

"Banken sollten so viel Geld wie möglich auf die Seite legen"

In seiner anschließenden Keynote betonte BaFin-Präsident Mark Branson, dass die deutschen Banken aktuell relativ gut aufgestellt seien - auch, weil sie grundsätzlich gut kapitalisiert und resilient seien. Dennoch, so der BaFin-Präsident weiter: "Die aktuelle Phase ist komplex, risikobehaftet, dynamisch." Mit Blick auf die zuletzt gesunkene Risikovorsorge mahnte er: "Wir wissen nicht, ob es im Immobilienmarkt und für deutsche Unternehmen eine harte oder weiche Landung gibt. Daher sollten Banken so viel Geld wie möglich auf die Seite legen."

