Tchibo GmbH

"5 Tassen täglich" - Tchibo startet Unternehmens-Podcast

Alltagswissen für ein nachhaltiges & koffeinfreudiges Leben

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Audio

pc-5_tt-showtrailer_6_MP3.mp3

MP3 - 3,7 MB - 04:01 Download

Hamburg (ots)

Gut sein und die Welt retten ist gar nicht so leicht. Dann die ewige Frage: Espresso oder Filterkaffee? Und Zeit zum Lesen bleibt auch nie. Daher startet Tchibo ab heute den 14-tägigen Unternehmens-Podcast "5 Tassen täglich". Zu finden auf allen relevanten Audio Plattformen wie Spotify, Audio Now oder Apple Podcasts.

Die Aufnahme findet in der Regel bei Tchibo an der Kaffee Bar statt. Oder in der Küche des Gesprächspartners. Immer mit dabei: die Filtermaschine oder der Vollautomat. In "5 Tassen täglich" wird mit inspirierenden Persönlichkeiten über einen nachhaltigen Lebensstil, die besten Kaffeerezepte, Kleidertausch, Müllvermeidung, politische Wendungen, NGOs und Filialen in Berlin-Marzahn diskutiert. Zum Beispiel. Und ganz wichtig: "5 Tassen täglich" pro Folge konsumiert. Als Espresso Macchiato, Cold Brew, Filterkaffee oder Soja Latte. Egal. Hauptsache nachhaltiges Koffein - denn das öffnet Geist und Zunge.

"Unser Ziel ist es, das große Tchibo Expertenwissen, etwa in Bezug auf Kaffee, nachhaltige Textilproduktion und neue Konsumformen, für die Kunden hörbar zu machen. Wir wollen heiße Themen offen ansprechen und Hintergründe vermitteln. Kurz gesagt: "Den 2011 gestarteten und viele Jahre preisgekrönten Corporate Blog konsequent und unterhaltsam auf die Tonspur bringen und auf ein neues Level heben," erläutert Arnd Liedtke, Director Corporate Communications.

26 % aller Deutschen hören bereits regelmäßig Podcasts, bei den 16- bis 29-Jährigen sind es sogar 35 %. Tendenz steigend (Quelle: Bitkom-Studie 2019). Podcasts treffen die Serienkonsumgewohnheiten der jüngeren Generation und sind unterwegs - egal ob im Auto oder der Bahn - leicht konsumierbar.

Programmvorschau Januar / Februar 2020:

"5 Tassen täglich" wird moderiert von Ralf Podszus, Podcaster, Morningshow-Moderator und Content-Creator. Den Trailer zum Reinhören gibt es hier: https://spoti.fi/35xwJT7

Folge 1: Neues Jahr, altes Sofa, frischer Elan? (13. Januar 2020)

Dr. Hajo Schumacher, Talkshow- und Lauflegende (alias Achim Achilles) spricht über seine Podcast Erfahrungen (Netzentdecker, Grundgesetz Podcast), neue Sportarten für Vater und Sohn, frühe Morgen-Meditations-Routinen und der InnereSchweinehund-Ausschaltmechanik.

Karen May, Head of Active Wear / verantwortlich für die Tchibo Sportkleidung, erklärt die Entstehung einer nachhaltigen Sportkollektion, das Für und Wider von recycelten Garnen und Ocean Plastic, etwa in Laufhosen.

Sidekick: Tchibo Kaffee-Sommelier Benjamin Widegreen: Fünf Fakten zu Kaffee, die wach machen.

Folge 2: Äthiopien & die Ziege (Doppelfolge zum Start 13. Januar 2020)

Yared Dibaba, erfolgreicher NDR-Talker, gebürtiger Äthiopier und gelernter Kaffeekaufmann, spricht und schlürft sich durch das afrikanische Land mit:

Jan Wagenfeld, Tchibo Kaffeeeinkäufer. Es geht um: die Liebe zum Kaffee, Emotionen, die Kaffee auslösen können, das Herkunftsland des Kaffees, die Ziege, mit der alles begann, die Gründe für "guten Kaffee". Kurzum: Wie Kaffee zum Lebensinhalt werden kann. Sidekick: Tchibo Textil-Expertin Sylvia Eppel: Fünf Fakten zum nachhaltigem Wäschewaschen.

Ausblick: Wie viel Müll passt in ein Marmeladenglas? (Februar 2020)

Vanessa Riechmann, Zero Waste Aktivistin und Bloggerin "Alternulltiv, Zero Waste Hamburg", Musicaldarstellerin bei Mamma Mia in Berlin, spricht mit Sarah Herms, Tchibo Nachhaltigkeitsmanagerin & Closed Loop Expertin über sinnvolle und sinnlose Verpackungen sowie Müllvermeidung.

Sidekick: Tchibo Kaffee-Sommelier Benjamin Widegreen: Dose oder Kühlschrank? Alles zur richtigen Kaffeeaufbewahrung.

Pressekontakt:

Ansprechpartner für Journalisten:

Sandra Coy und Karina Schneider, Tchibo GmbH, Corporate

Communications

Tel: +49 40 63 87 - 2818 oder - 3862

E-Mail: sandra.coy@tchibo.de, karina.schneider@tchibo.de

www.tchibo.com , www.twitter.com/tchibo_presse

Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell