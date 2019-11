Tchibo GmbH

Lüften Sie das Gelbe Geheimnis der Rarität der Jahres!

Hamburg (ots)

Rechtzeitig zum Fest kommt ein ganz besonderer Kaffeegenuss in die Tassen: Die Rarität des Jahres 2019. Das Geheimnis des SEGREDO AMARELO? Das sind die Kaffeekirschen mit ihrer außergewöhnlichen Farbe: Sie sind gelb, als hätte die Sonne in den Höhenlagen Brasiliens ganze Arbeit geleistet. Eine Besonderheit ist aber auch die Aufbereitung des Kaffees, von der Ernte per Hand bis zu den unterschiedlichen Trocknungsmethoden. So kommt eine einzigartige Fruchtsüße in die Bohne, die letztendlich den außergewöhnlichen Geschmack ausmacht: Weich, harmonisch und mit fein fruchtigen Anklängen von gelben Früchten - nämlich Mango und Passionsfrucht.

Die Fakten im Überblick:

Name: SEGREDO AMARELO Herkunft: Rio Verde, Brasilien Lage: Gebirgsregion Serra da Mantiqueira, auf 1.200 bis 1.300 m Geschmack: Weich und harmonisch, mit fein-fruchtigen Anklängen von Mango und Passionsfrucht Qualität: 100 % Arabica-Bohnen, Rainforest Alliance-zertifiziert Preis: 19,99 Euro / 250 g ganze Bohne Verfügbarkeit: Ab dem 10. Dezember 2019 inklusive einer Aroma- Geschenkdose in besonderem Design. Erhältlich in allen Tchibo Filialen oder online unter www.tchibo.de/raritaet. Solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier (http://ots.de/94D4xc) im Tchibo Newsroom.

