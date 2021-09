Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)

Aktuelle Kino-Empfehlungen mit Prädikat: Detlev Bucks Verfilmung von Thomas Manns BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS FELIX KRULL, EIN BISSCHEN BLEIBEN WIR NOCH, CURVEBALL und Matt Damon in STILLWATER

Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben für diese und kommende Woche wieder verschiedenste Filme aus dem aktuellen Angebot im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart in dieser Woche empfehlen sie mit dem Prädikat BESONDERS WERTVOLL und WERTVOLL:

Felix Krull ist ein Hochstapler. Der charismatische junge Mann weiß genau, wie er seine Mitmenschen manipulieren muss, um seine Ziele zu erreichen. Doch als er sich in die verführerische Zaza verliebt, gerät sein Lebensentwurf ins Wanken. Dank eines gewitzt-raffinierten und pointiert geschriebenen Drehbuchs von Daniel Kehlmann, eines Traum-Casts und Detlev Bucks treffsicherer Inszenierung ist Verfilmung von Thomas Manns DIE BEKENNTNISSE DES HOCHSTAPLERS FELIX KRULL ein ganz großer Wurf. "Eine begeisternde Kombination voller Esprit und Witz - ein überwältigendes Stück Kino."

Das österreichische Drama EIN BISSCHEN BLEIBEN WIR NOCH erzählt die Geschichte von Oscar und Lily, die, als ihre Mutter einen Selbstmordversuch unternimmt, um die Ausweisung nach Tschetschenien zu verhindern, getrennt voneinander zu Pflegefamilien ziehen müssen. Entschlossen tun sie alles, um als Familie wieder vereint zu sein. Mit seinen natürlich aufspielenden Hauptdarsteller*innen und einer Geschichte auf Augenhöhe der kindlichen Protagonist*innen gelingt dem Regisseur Arash T. Riahi ein "wahrhaftiger und bewegender Film", dem die Jury das Prädikat "wertvoll" verleiht. Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt "das berührende Drama, das auf sensible Weise erzählt, wie wichtig Familie ist und dass es nichts gibt, was eine Familie auseinanderbringen kann".

Vorschau mit Prädikat auf die Kinostarts ab 9. September:

Basierend auf realen Vorkommnissen erzählt das satirische Drama CURVEBALL - WIR MACHEN DIE WAHRHEIT (Regie: Johannes Naber) von einem BND-Bio-Kampfstoffexperten, der von der Idee besessen ist, dass der Irak heimlich Biowaffen herstellt. Zur Jahrtausendwende trifft er auf den Informanten ,Curveball', der ihm diese Ahnung zu bestätigen scheint - bis sich dessen Aussagen zunehmend als Lügen erweisen. Mit geistreichem Gespür für die Absurdität der realen Geschehnisse und grandios aufspielenden Darsteller*innen erzählt Naber formvollendet die wahre Geschichte einer weltumspannenden Lüge. Die FBW-Jury schreibt in ihrer Begründung für das höchste Prädikat "besonders wertvoll": "CURVEBALL ist auf hoch spannende Weise unprätentiös, amüsant, geistreich und pointiert - und zudem ungewöhnlich originell, nicht nur angesichts des Themas."

In dem intensiven Drama STILLWATER - GEGEN JEDEN VERDACHT setzt ein US-Amerikaner (Matt Damon) alles daran, die Unschuld seiner wegen Mordes in Frankreich inhaftierten Tochter zu beweisen. Die unabhängigen Expert*innen der FBW-Jury vergeben das Prädikat "wertvoll" und schreiben in ihrer Begründung: "Mit STILLWATER - GEGEN JEDEN VERDACHT hat der Schauspieler und Regisseur Tom McCarthy ein groß angelegtes, höchst ambivalentes Vater-Tochter-Drama inszeniert, das über 140 Minuten vor allem mit innerer Spannung arbeitet und auf seine erstklassige Besetzung baut."

Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

