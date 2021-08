Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)

Kinostarts mit Prädikat: Dominik Grafs Kästner-Verfilmung FABIAN, die Rita Falk-Verfilmung KAISERSCHMARRNDRAMA und Robin Wrights Regiedebüt ABSEITS DES LEBENS

Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben auch für diese Woche wieder verschiedenste Filme aus dem aktuellen Angebot im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart empfehlen sie folgende Filme mit den Prädikaten WERTVOLL und BESONDERS WERTVOLL:

Mit FABIAN ODER DER GANG VOR DIE HUNDE gelingt Dominik Graf eine beeindruckend intensive und hochaktuelle Verfilmung des Romans von Erich Kästner, mit einem phänomenalen Tom Schilling in der Hauptrolle. Worum geht es: Arbeitslos und melancholisch streift der frustrierte Schriftsteller Fabian durch das Berlin im Jahre 1931. Als er sich Hals über Kopf in Cornelia verliebt, glaubt er endlich an das Gute im Leben. Doch das Leben meint es anders mit ihm. Die unabhängigen Filmexperten der FBW-Jury vergeben das Prädikat BESONDERS WERTVOLL: "Dominik Grafs Verfilmung von Erich Kästners Roman, vor 90 Jahren erstmals erschienen, zensiert, verbrannt und erst 2013 in seiner rekonstruierten Originalfassung veröffentlicht, ist ein visueller und intellektueller Genuss und gleichzeitig hoch aktuell."

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/fabian_oder_der_gang_vor_die_hunde

In KAISERSCHMARRNDRAMA begibt sich der bayerische Dorfpolizist Franz Eberhofer erneut zusammen mit seinem gerade etwas physisch lädierten Kollegen Rudi auf die Jagd nach einem Verbrecher, der Niederkaltenkirchen in Angst und Schrecken versetzt. Und privat hängt der (Neubau)-Haussegen mal wieder mehr als schief. Auch in seinem siebten Ausflug haben Franz Eberhofer und Co. nichts von ihrem rauen, anarchischen Spaß eingebüßt. Mit viel Dialogwitz, großartigen Darsteller*innen und jeder Menge Situationskomik ist der Film auch für Nicht-Bayern ein großer Spaß. Die FBW-Jury schreibt in ihrer Begründung für das Prädikat BESONDERS WERTVOLL: "Ed Herzog hat die literarische Vorlage mit einem guten komödiantischen Timing und einem liebevoll, spöttischen Blick auf das absurde Alltagsleben in der bayerischen Provinz umgesetzt. KAISERSCHMARRNDRAMA ist auch deshalb ein gelungener Unterhaltungsfilm, weil er bis in die kleinsten Nebenrollen so gut besetzt ist."

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/kaiserschmarrndrama

Ausgezeichnet mit dem Prädikat WERTVOLL empfiehlt die FBW-Jury das Regiedebüt der Schauspielerin Robin Wright (bekannt aus HOUSE OF CARDS): Edee Holzer beschließt nach einem schweren Schicksalsschlag, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und in einer einsamen Hütte mitten in den Rocky Mountains zu leben. Doch die Gefahren der rauen Wildnis bringen Edee schnell an ihre Grenzen. Die FBW schreibt: "Die faszinierenden Naturaufnahmen und Robin Wrights einfühlsames Spiel machen den Film zu einem spannenden und intensiven Abenteuerdrama."

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/abseits_des_lebens

In der kommenden Woche mit Prädikat im Kino:

Das hochbrisante Drama NAHSCHUSS mit Lars Eidinger und Luise Heyer in den Hauptrollen; der hochaktuelle Dokumentarfilm WEM GEHÖRT MEIN DORF? über die Macht der gelebten Demokratie; und Viggo Mortensens Regiedebüt FALLING.

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/nahschuss

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/wem_gehoert_mein_dorf

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/falling

Mit dem "Filmwecker" (bereitgestellt von Kinozeit.de) findet sich auf der FBW-Homepage ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Der Filmwecker befindet sich zu allen von der FBW empfohlenen Filmen auf der Homepage direkt unter dem Gütesiegel.

Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

