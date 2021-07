Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)

Kinostarts mit Prädikat BESONDERS WERTVOLL: Das New-York-Musical IN THE HEIGHTS und für alle Animationsfilmfans: SPIRIT und DIE OLCHIS

Die unabhängigen FBW-Jurys, jeweils 5 Jury-Mitglieder, haben auch für diese Woche wieder verschiedenste Filme im Kino vorgesichtet. Zum Kinostart empfehlen sie folgende Filme mit dem höchsten Prädikat BESONDERS WERTVOLL: In einem heißen Sommer im New Yorker Stadtteil Washington Heights erzählt die Verfilmung des preisgekrönten Broadway-Musicals IN THE HEIGHTS von einer eingeschworenen Gemeinschaft eines multikulturellen Viertels, dessen Bewohner sich durch nichts von ihren Träumen und Hoffnungen abhalten lassen. "Die mitreißend schwungvolle Mischung aus lateinamerikanischen Rhythmen und einer inspirierenden Geschichte ist perfektes Sommerkino, bei dem der Funke überspringt." Die fünf Jurymitglieder vergeben das höchste Prädikat BESONDERS WERTVOLL. Und auch die FBW-Jugend Filmjury ist begeistert: "Dieser Sommerfilm ist wundervoll farbenfroh, verbreitet eine gute Stimmung und lädt zum Mitgrooven ein." Sie vergibt fünf von fünf Sternen und empfiehlt den Film ab 10 Jahren. Mehr Informationen unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/in_the_heights_rhythm_of_new_york https://www.jugend-filmjury.com/film/in_the_heights Mit DIE OLCHIS - WILLKOMMEN IN SCHMUDDELFING gelingt Tobias Genkel und Jens Møller eine fantasievolle Adaption der Olchi-Abenteuer, die es in Buchform bereits seit über 15 erfolgreichen Jahren gibt. "Der Film erzählt ebenso kindgerecht wie unterhaltsam eine Geschichte, die ganz ohne erhobenen Zeigefinger wichtige Werte und Inhalte vermittelt." Ein überaus gelungener Sprung auf die große Kinoleinwand, dem die FBW-Jury das Prädikat BESONDERS WERTVOLL verleiht. Und auch die FBW-Jugend Filmjury empfiehlt den Animationsfilm für ganz junge Zuschauer*innen ab 4 Jahren, auch sehr geeignet als "erste Filmerfahrung". Mehr Informationen unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/die_olchis_willkommen_in_schmuddelfing https://www.jugend-filmjury.com/film/die_olchis_willkommen_in_schmuddelfing Der Animationsfilm SPIRIT - FREI UND UNGEZÄHMT, der auf dem Kinoerfolg SPIRIT - DER WILDE MUSTANG aus dem Jahr 2002 basiert, ist nicht nur für junge Pferdefans ein großes Kinovergnügen. Das unterhaltsame Animationsabenteuer für die ganze Familie erzählt die Geschichte des Mädchens Lucky, das mit dem wilden Mustang Spirit eine ganz besondere Freundschaft verbindet. "Ein sehr sorgfältiges Drehbuch mit schönen Dialogen war die Grundlage für ein faszinierendes Pferde-Abenteuer, das das Beste bietet, was der Animationsfilm leisten kann. Tempo, Timing, Dramaturgie stimmen exakt. Inhaltlich bietet die Geschichte eine Fülle von liebenswerten Einzelheiten und Gags und hält die Spannung durchgehend hoch." Die FBW-Jury vergibt das Prädikat BESONDERS WERTVOLL. Mehr Informationen unter: https://www.fbw-filmbewertung.com/film/spirit_frei_und_ungezaehmt Bereits im Kino mit Prädikat BESONDERS WERTVOLL: Daniel Brühls Regiedebüt NEBENAN: Ein Katz- und Maus-Kammerspiel in einer Berliner Eckkneipe - klug beobachtet, pointiert geschrieben von Daniel Kehlmann und hervorragend gespielt von Peter Kurth und Daniel Brühl. Und im bewegenden Drama MINARI - WO WIR WURZELN SCHLAGEN erzählt Regisseur Lee Isaac Chung unspektakulär und mit sehr viel Empathie vom amerikanischen Traum einer koreanischen Familie, die in ihrer neuen Heimat Wurzeln schlagen muss. Ebenfalls empfohlen für Familien mit Kindern ab 11 Jahren von der FBW-Jugend Filmjury. https://www.fbw-filmbewertung.com/film/nebenan_1 https://www.fbw-filmbewertung.com/film/minari_wo_wir_wurzeln_schlagen https://www.jugend-filmjury.com/film/minari_wo_wir_wurzeln_schlagen Mit dem "Filmwecker" (bereitgestellt von Kinozeit.de) findet sich auf der FBW-Homepage ein Service, der einmalig per Mail informiert, wo und wann ein Film in einem Kino in der Nähe zu sehen ist. Der Filmwecker befindet sich zu allen von der FBW empfohlenen Filmen auf der Homepage direkt unter dem Gütesiegel. Mehr Informationen zu aktuellen und kommenden FBW-Empfehlungen unter www.fbw-filmbewertung.com. Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Gutachter*innen aus einem Pool aus 85 Experten aus ganz Deutschland. Die FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.

