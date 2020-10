ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 2. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 41/20 Samstag, 03.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.35 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 6.20 ZDF-History Pirat! Die großen Freibeuter der Geschichte Deutschland 2016 6.50 Der Enkeltrick Das organisierte Verbrechen am Telefon Deutschland 2017 (weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 9.50 ZDFzoom Der wahre Preis für den perfekten Apfel Deutschland 2018 10.20 planet e.: Alles Bio, alles gut? Über die fatalen Folgen des Öko-Booms Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 10.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.20 Lebensmittel auf dem Prüfstand Kabeljau - Beliebt, begehrt, bedroht Frankreich 2018 (weiterer Ablauf ab 12.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 0.05 Achtung Ebay - Die Tricks der Betrüger Deutschland 2019 0.50 Tatort Telefon Bei Anruf Abzocke Deutschland 2017 1.35 Abzocke Kaffeefahrt Eingeladen und ausgenommen Deutschland 2016 (weiterer Ablauf ab 2.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 4.30 Funkloch und Schneckennetz Ärger mit Telekom, Vodafone & Co. Deutschland 2019 Woche 41/20 Sonntag, 04.10. Bitte Programmänderungen Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.15 heute-show 5.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 "Apokalypse Ägypten: Das Geheimnis der Pyramide" um 5.30 Uhr entfällt 6.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Im Zeichen der Sphinx Großbritannien 2012 "Apokalypse Ägypten: Das Massengrab der Krieger" um 6.15 Uhr entfällt 7.15 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 8.00 Das Geheimnis der Nofretete - Stolze Königin ohne Grab? Frankreich 2017 8.45 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 9.30 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015 10.13 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 10.15 ZDF-History Alexander der Große - Der Superstar der Antike Deutschland 2018 10.45 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013 11.30 Terra X Wilder Planet: Erdbeben Deutschland 2013 12.15 Terra X Wilder Planet: Stürme Deutschland 2013 13.00 Metropolen in Gefahr Venedig gegen die Gezeiten Deutschland 2019 13.45 Metropolen in Gefahr New York gegen die Fluten Deutschland 2019 14.30 Metropolen in Gefahr Tokio gegen das Mega-Beben Deutschland 2019 15.15 Leschs Kosmos Wettlauf gegen die Flut Deutschland 2017 15.45 Leschs Kosmos Wie viel Grün braucht der Blaue Planet? Deutschland 2020 16.15 Leschs Kosmos Dürre Zeiten: Der Kampf ums Wasser Deutschland 2020 16.45 Leschs Kosmos Klimaneutrales Europa - aber wie? Deutschland 2020 17.15 Leschs Kosmos Kuhstallpille & Co. - Der Allergiecode geknackt? Deutschland 2020 17.45 Leschs Kosmos Bewegung - Universalmedizin mit Nebenwirkung Deutschland 2018 18.15 Leschs Kosmos Alles Kopfsache? Die Macht der Selbstheilung Deutschland 2019 18.45 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018 19.15 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015 (weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Terra X Wilder Planet: Vulkane Deutschland 2013 22.25 Vulkane in Neuseeland Das fruchtbare Erbe Neuseeland 2019 23.10 Vulkane in Neuseeland Schöpfung und Zerstörung Neuseeland 2019 23.50 Extreme der Tiefsee Eisige Abgründe Deutschland 2018 0.35 Steine, Felsen, Meteoriten - Chronisten der Erdgeschichte Deutschland 2015 1.15 Indonesien - ungezähmt Im Reich der Riesen Deutschland 2019 2.00 Indonesien - ungezähmt Inseln im Monsun Deutschland 2019 2.45 Indonesien - ungezähmt Im Schatten der Vulkane Deutschland 2019 3.30 Indonesien - ungezähmt Versteckte Welten Deutschland 2019 (weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 4.55 Metropolen in Gefahr Venedig gegen die Gezeiten Deutschland 2019 Woche 41/20 Montag, 05.10. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 5.40 Metropolen in Gefahr New York gegen die Fluten Deutschland 2019 6.25 Metropolen in Gefahr Tokio gegen das Mega-Beben Deutschland 2019 7.10 Ermittler! DNA lügt nicht Deutschland 2018 "Ermittler! - Ungesühnt" entfällt 7.40 Mörderjagd Eine gefährliche Familie Frankreich 2018 8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.25 Mörderjagd Schatten des Zweifels Frankreich 2018 9.10 Mörderjagd Rasende Wut Frankreich 2015 9.55 Mörderjagd Grenzenlose Gier Frankreich 2018 10.40 Mörderjagd Ein teuflischer Plan Frankreich 2015 11.25 Mörderjagd Die Sklavenhalter Frankreich 2012 12.10 Mörderjagd Mord ohne Leiche Frankreich 2018 12.55 ZDF-History Die großen Fälscher der Geschichte Deutschland 2016 13.25 ZDF-History Kinder der Macht. Fluch und Segen berühmter Eltern. Deutschland 2020 14.10 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm Stars, die jung sterben Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 15.00 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Iraks geheimer Frauenhandel - Versklavt, verkauft, vergessen Saudi-Arabien/Großbritannien 2019 22.25 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Staatsstreich und Aufstieg Großbritannien/Syrien 2019 23.10 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Der Nachfolger und die Macht Großbritannien/Syrien 2019 23.55 Syriens Herrscher - Das Haus Assad Arabischer Frühling und Bürgerkrieg Großbritannien/Syrien 2019 0.40 heute journal 1.05 Geheimnisse des Firmaments Götter und Dämonen USA 2019 1.50 Geheimnisse des Firmaments Das Zentrum USA 2019 2.35 Geheimnisse des Firmaments Unendliche Weiten USA 2019 3.15 Die Planeten Venus Großbritannien 2019 4.00 Die Planeten Mars Großbritannien 2019 (weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen)

