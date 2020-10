ZDFinfo

ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung

Mainz, 1. Oktober 2020

Mainz (ots)

Woche 40/20 Freitag, 02.10. Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten: 5.20 Amerikas neue Gurus - Auf der Suche nach Erleuchtung 6.05 Bibeltreue Supermacht - Evangelikale in den USA Frankreich 2019 6.50 Leschs Kosmos Ungelogen! Die Wahrheit hinter der Lüge Deutschland 2019 7.20 Leschs Kosmos Die unausgeschlafene Gesellschaft Deutschland 2018 (weiterer Ablauf ab 7.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten: 8.03 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.05 ZDFzoom Die Sklaven der Weltmeere Wie Seeleute schikaniert werden Deutschland 2020 8.35 Die Schlägertruppe des Präsidenten Venezuela im Würgegriff von Stadtguerillas USA/Venezuela 2018 9.20 auslandsjournal - die doku Machtkampf um Venezuela - Ein Land am Abgrund Venezuela 2019 (weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten: 15.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 16.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 17.20 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 18.05 Terra X Geisterschiff im Wattenmeer Deutschland 2012 18.50 Terra X Mord am Hof des Pharao Die Verschwörung um Ramses III. Deutschland 2013 (weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen) Bitte Beginnzeitkorrketuren beachten: 20.55 Apokalypse Ägypten Das Massengrab der Krieger Großbritannien 2019 21.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 22.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Im Zeichen der Sphinx Großbritannien 2012 23.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens verlorene Prinzessin Großbritannien 2018 23.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Ägyptens Tiere der Unterwelt Großbritannien 2018 0.35 heute journal 1.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Blackbeards Schiff Großbritannien 2014 1.50 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die Karte der Wikinger Großbritannien 2012 2.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis des Wikingergrabs Großbritannien 2018 3.20 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Garten Eden Großbritannien 2017 4.05 Terra X Geisterschiff im Wattenmeer Deutschland 2012 4.50 Terra X Atlantis der Nordsee Deutschland 2010

